Der 30-jährige Emmentaler war einer der wenigen Fahrer, die ihre Zeit vom Vormittag in der zweiten Trainingssitzung nicht verbessern konnte. Der Rückstand auf die Bestzeit war mit 0,998 Sekunden so deutlich wie selten in dieser Saison.

Schnellster in der Moto2-Klasse war der Italiener Franco Morbidelli, der trotz eines Sturzes drei Minuten vor Trainingsende fast vier Zehntel schneller war als sein Teamkollege Alex Marquez. In der Gesamtwertung führt Morbidelli vor dem 7. Saisonrennen am Sonntag mit 113 Punkten noch 13 Zähler vor Lüthi.

Die beiden anderen Schweizer in der mittleren WM-Kategorie konnten ebenfalls noch nicht überzeugen: Jesko Raffin (22.) war dabei noch über zwei Zehntelsekunden schneller als Dominique Aegerter, der als 26. bereits 2,209 Sekunden zurücklag.

In der Königsklasse war Weltmeister Marc Marquez mit seiner Honda fast eine halbe Sekunde schneller als Ducati-Fahrer Jorge Lorenzo. Die Yamaha-Werkfahrer Valentino Rossi und WM-Leader Maverick Viñales klassierten nur in den Rängen 10 und 16.