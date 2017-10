Gasly startet zum gleichen Zeitpunkt in Suzuka beim Finale der japanischen Super-Formula-Meisterschaft, in der er als Zweitplatzierter in der Gesamtwertung Titelchancen hat. Der Franzose hat die letzten zwei Rennen in der Formel 1 in Malaysia und in Japan anstelle von Daniil Kwjat bestritten. Der Russe seinerseits kehrt als Stammfahrer zurück, nachdem sein bisheriger Teamkollege Carlos Sainz zu Konkurrent Renault gewechselt hat.

Hartley hatte bereits vor acht Jahren zu Testzwecken am Steuer eines Autos von Toro Rosso gesessen. Danach war er in verschiedenen Rennserien tätig, die letzten drei Jahre bei Porsche in der Langstrecken-WM, in der vor dem zweiten Titelgewinn nach jenem von 2015 steht.