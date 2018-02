Einzig der Spanier Fernando Alonso traute sich in den Winter hinaus und drehte im McLaren eine Runde. Dabei war er in 2:21,268 Minuten mehr als eine Minute langsamer als Sebastian Vettel am Vortag auf seiner schnellsten Runde.

Falls es die Bedingungen zulassen, werden die Testfahrten für diese Woche am Donnerstag abgeschlossen. Nächste Woche gibt es von Dienstag bis Freitag nochmals vier Testtage.