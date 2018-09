Weil die ersten 90 Trainingsminuten in Singapur noch bei Dämmerung gefahren werden und nicht wie das Rennen am Sonntag unter Flutlicht, hat die erste Zeitenliste noch wenig Aussagekraft.

Daniel Ricciardo realisierte mit 1:39,711 Minuten die Bestzeit und war nur 0,220 Sekunden langsamer als Sebastian Vettel vor einem Jahr im Qualifying. Sein Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen verlor 0,201 Sekunden, Vettel nur acht Hundertstel mehr. Als Vierter konnte nur noch Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen den Rückstand unter einer Minute halten (0,775).

Der 5,063 km lange Strassenkurs gehört wie schon oft in der Vergangenheit in Singapur zu den "Problemstrecken" von Mercedes, wie es Teamchef Toto Wolff ausdrückt. In Zahlen heisst das: Weltmeister Lewis Hamilton verlor als Sechster 1,5 Sekunden, Valtteri Bottas als Achter 1,7 Sekunden. Allerdings: Mercedes verwendete im Gegensatz zu den anderen Topteams nur Softreifen, aber nicht die schnelleren Hypersoftreifen.

Trotz Drehern von vielen Fahrern gab es im ersten Training nur einen Crash. Den verursachte eine Minute vor Ende der künftige Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Die Mechaniker bei Alfa Romeo Sauber dürften bis zum Start des zweiten Trainings (14.30 Uhr Schweizer Zeit) einiges zu tun haben, um die kaputte Aufhängung zu reparieren. Der Monegasse klassierte sich als Neunter in den Top Ten, Teamkollege Marcus Ericsson knapp ausserhalb als Elfter.

Singapur. Grand Prix von Singapur. Freies Training. Erster Teil: 1. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1:39,711 (182,796 km/h). 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,201 Sekunden zurück. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,286. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,775. 5. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,394. 6. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1,521. 7. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,618. 8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1,718. 9. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,324. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,397. 11. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,697. 12. Sergio Perez (MEX), Racing Point Force India-Mercedes, 2,701. 13. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 2,741. 14. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault, 2,919. 15. Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, 3,466. 16. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda 3,529. 17. Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda, 3,774. 18. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 4,138. 19. Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes, 4,325. 20. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault, 5,449. - 20 Fahrer im Training.