Am Sonntag waren auch Angestellte von Pirelli an der Strecke in Interlagos von Kriminellen bedrängt worden. Sicherheitskräfte sollen einen Überfall auf einen firmeneigenen Lastwagen verhindert haben.

Am Freitag war ein Minibus mit Team-Mitgliedern von Mercedes auf dem Weg von der Rennstrecke ins Hotel überfallen worden. Tags darauf wurde ein Mannschaftswagen der Sauber-Equipe absichtlich gerammt, um das Anhalten des Autos zu erzwingen. Der Plan misslang, die Sauber-Leute kamen mit dem Schrecken davon.

Die Probefahrten in dieser Woche hätte der Engländer Lando Norris in einem McLaren bestritten. Der britische Rennstall hat das am Montag 18 Jahre alt gewordene Talent für die kommende Saison als Test- und Ersatzfahrer engagiert.