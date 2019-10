Raffin bester Schweizer, Lüthi nur Zehnter

Als Siebter fuhr der 23-jährige Zürcher den drittbesten Startplatz seiner Karriere heraus. Er war damit noch drei Positionen besser als Tom Lüthi.

Bei garstigen Bedingungen auf Phillip Island mit starkem Wind und nur etwa 12 Grad Lufttemperatur setzte fünf Minuten vor dem Ende des Qualifying-Teils auch noch Regen ein, so dass keine Verbesserungen mehr möglich waren. Kalex-Fahrer Lüthi blieb damit auf dem 10. Platz stecken. Dominique Aegerter schaffte es nicht ins Q2 und startet von Position 24.

Die Pole-Position sicherte sich der Spanier Jorge Navarro auf der Speed Up vor dem KTM-Fahrer Brad Binder aus Südafrika und dem Italiener Luca Marini auf Kalex, dem Sieger der letzten beiden Rennen. Auf den Plätzen vier bis sechs der WM-Wertung können Navarro, Binder und Marini Tom Lüthi im Kampf um den zweiten WM-Rang gefährlich werden. Der klare Gesamtführende Alex Marquez startet in der zweiten Reihe von Position 6.

Das Qualifying der MotoGP wurde in der Folge wegen starker Windböen in Kurve 1 abgesagt. Ob es am Sonntag vor dem Rennen nachgeholt wird, war noch nicht entschieden.