Im wegen des Taifuns "Hagibis" auf Sonntag verschobenen Qualifying war Vettel auf seiner besten Runde knapp zwei Zehntel schneller als der Monegasse. Valtteri Bottas und Lewis Hamilton in den Mercedes nehmen die Startplätze 3 und 4 ein.

Vettel fährt in Suzuka zum fünften Mal von ganz vorne los. In diesem Jahr sicherte er sich zum zweiten Mal den besten Startplatz, nachdem ihm dies zuvor einzig in Kanada gelungen war.

Das Duo des Teams Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen, startet von den Plätzen 11 beziehungsweise 13. Giovinazzi verpasste das Finale mit den besten zehn um lediglich elf Hundertstel.