Es war zwar nur ein erstes Training. Doch Pierre Gasly wird die Bestzeit trotzdem gut tun. Der Franzose vermochte die Erwartungen nach seinem Aufstieg vom Schwester-Team Toro Rosso nur ganz selten zu erfüllen. Zuletzt hatte er sich von Teamkollege Max Verstappen bei dessen Sieg im Grand Prix von Österreich sogar überrunden lassen müssen.

Gasly führt das Klassement mit 45 Hundertsteln Vorsprung vor Valtteri Bottas im Mercedes an. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen Verstappen und Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton, der in Silverstone seinen sechsten Sieg anpeilt und damit zum alleinigen Rekordgewinner in seinem Heimrennen werden könnte. Charles Leclerc und Sebastian Vettel in den Ferrari klassierten sich als Fünfter und Sechster.

Für Kimi Räikkönen im Alfa Romeo endete der erste Teil der Vorbereitungen vorzeitig. Der Finne war vor Ablauf der ersten Hälfte des Trainings wegen eines Defekts am Antriebsstrang mit rauchendem Heck mitten auf der Strecke stehen geblieben und hatte so für einen kurzen Unterbruch gesorgt. Für die Mechaniker begann wegen des nötig gewordenen Motorwechsels im Hinblick auf das zweite Training am Nachmittag ein Wettlauf mit der Zeit.

Für einen nicht alltäglichen Vorfall sorgte Romain Grosjean. Der für Frankreich startende Genfer landete bei der Boxen-Ausfahrt nach einem Dreher in der Leitplanke und beschädigte am Haas-Auto den Frontflügel. Dass er vorerst ein Wendemanöver versucht hatte und dabei rückwärts gefahren war, könnte für Grosjean ein Nachspiel haben. Der Zwischenfall hinterliess offenbar Spuren. Kaum hatte der Romand Anlauf zu einer schnellen Runde genommen, hatte er auf der Strecke den nächsten Dreher zu beklagen.

Auch das Team Haas stand danach noch einmal unverhofft im Mittelpunkt. Bottas hatte irrtümlich den Standplatz vor der Garage der amerikanischen Equipe angesteuert. Die Crew nahm es mit Humor - und der Finne fuhr umgehend weiter.

Silverstone. Grand Prix von Grossbritannien. Freies Training. Erster Teil: 1. Pierre Gasly (FRA), Red Bull-Honda. 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,456 zurück. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,836. 4. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,949. 5. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 1,080. 6. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1,131. 7. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,630. 8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,858. 9. Alexander Albon (THA), Toro Rosso-Honda, 1,920. 10. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,989. Ferner: 15. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 2,926. 18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 3,574. 19. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 3,638. - 20 Fahrer im Training.