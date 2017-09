Der 28-jährige Finne war nach dem überraschenden Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg von Williams verpflichtet worden und hat in seiner ersten Saison im Silberpfeil seine ersten zwei Siege (Russland und Österreich) und Pole-Positions (Bahrain, Österreich) erreicht und stand neunmal auf dem Podest. In der Gesamtwertung liegt Bottas mit 197 Punkten 41 Zähler hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und 38 Punkte hinter Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel.

Teamchef Toto Wolff erklärt vor dem Nachtrennen am kommenden Sonntag in Singapur in einer Medienmitteilung: "Valtteri hat es uns mit seinen Leistungen leicht gemacht, den Vertrag zu verlängern. Zudem hat er sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft und er ist ein idealer Teampartner für Lewis."

Bottas erklärte: "Ich bin stolz, in der Mercedes-Familie bleiben zu können. Ich habe seit meinem Eintritt jeden Tag genossen und bin unendlich dankbar für den Respekt und das Vertrauen, das mir entgegen gebracht wird."