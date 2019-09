Marc Mqrquez kam solo zu seinem 78. Sieg und 129. Podestplatz. Der von der Pole-Position gestartete Katalane verabschiedete sich beim Grand Prix von Aragonien, dem sechstletzten Saisonrennen, gleich nach dem Start von der Konkurrenz - genau wie es seine Strategie gewesen sei, so der 26-Jährige.

Schnell fuhr er einen Vorsprung von gut fünf Sekunden auf seine Verfolger heraus. Danach pushte der langjährige Dominator der Königsklasse nicht mehr, sondern es ging ihm nur noch darum, den achten Saisonsieg sicher nach Hause zu fahren.

Zweiter wurde der Italiener Andrea Dovizioso (4,8 Sekunden zurück), Dritter der ebenfalls für Ducati fahrende Australier Jack Miller. Valentino Rossi (Yamaha) blieb nur der 8. Rang.

Im WM-Klassement vergrösserte Marquez seinen Vorsprung auf Dovizioso um fünf auf 98 Punkte (300:202). Bereits in zwei Wochen in Thailand kann deshalb die Titelentscheidung fallen. Holt Marquez in Buriram zwei Punkte mehr als Dovizioso, ist ihm sein achter WM-Titel, der sechste in der MotoGP, nicht mehr zu nehmen.

Lüthi nur noch WM-Vierter

Tom Lüthi klassierte sich im Moto2-Rennen beim Grand Prix von Aragonien nur als Sechster. Der 33-jährige Emmentaler Kalex-Fahrer konnte im letzten Renndrittel nicht mehr mit der Spitze mithalten. Er verlor in Alcañiz auf den südafrikanischen Sieger Brad Binder (KTM) knapp zehn Sekunden. Der 2. Platz ging an den Spanier Jorge Navarro (Speed Up), Dritter wurde WM-Leader Alex Marquez (Kalex).

Lüthis temporärer Moto2-Teamkollege Jesko Raffin belegte mit 28 Sekunden Rückstand den 19. Platz. Unmittelbar hinter dem Zürcher reihte sich der Oberaargauer Dominique Aegerter als 20. ein.

Da der Spanier Augusto Fernandez (171 Punkte) nach einem Sturz nicht in die Top 15 kam, konnte dessen Landsmann Alex Marquez nach seinem neunten Podestplatz der Saison den Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich ausbauen. Der jüngere Bruder von MotoGP-Weltmeister Marc Marquez liegt bei fünf noch ausstehenden Rennen um 38 Punkte vor Navarro (213:175). Lüthi (169) fiel um eine Position in den 4. Rang zurück.

Dritter Moto3-Saisonsieg für Canet

Der Sieg im Moto3-Rennen ging mit Aron Canet ebenfalls an einen Spanier, der für KTM den vierten Saisonsieg in der kleinsten WM-Kategorie holte. In der Gesamtwertung kam der nun dreifache Saisonsieger Canet bis auf zwei Punkte an den italienischen Leader Lorenzo Dalla Porta heran (182:184).