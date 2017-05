Der 30-jährige Emmentaler fuhr nach 25 Runden in Jerez de la Frontera mit 11,5 Sekunden Rückstand als Achter über die Ziellinie. Da aber WM-Leader Franco Morbidelli in der 8. Runde in Führung liegend durch einen Sturz ausschied, konnte Vize-Weltmeister Lüthi den Rückstand auf den Italiener in der WM um acht Punkte verringern und liegt nun noch 11 Zähler zurück.

Gewonnen wurde das Rennen von Alex Marquez, dem jüngeren Bruder von MotoGP-Star Marc Marquez. Der 21-jährige Spanier und sein Teamkollege Morbidelli hatten sich vom Start weg schon von der ganzen Konkurrenz abgesetzt. Nach Morbidellis Sturz war der Weg für Marquez, dem Moto3-Weltmeister von 2014, nach seiner ersten Pole-Position in der mittleren WM-Kategorie frei. Er siegte überlegen vor dem Italiener Francesco Bagnaia und dem Portugiesen Miguel Oliveira.

Dominique Aegerter, der als Dritter aus der Frontreihe ins Rennen gestartet war, konnte nur in den ersten paar Runden ums Podest mitfahren und klassierte sich am Schluss als Siebter 1,3 Sekunden vor Lüthi. Damit verbesserte sich der 26-jährige Oberaargauer in den 7. WM-Rang. Der dritte Schweizer Moto2-Fahrer Jesko Raffin verpasste als 20. die Punkteränge um 17 Sekunden.