Lüthi überquerte die Ziellinie nach 21 Runden auf dem Circuit in Alcañiz, auf welchem er bei acht Starts noch ohne Top-3-Rangierung dasteht, mit rund vier Sekunden Rückstand auf Morbidelli. Der Römer lieferte sich in der Schlussphase des 14. von 18 Saisonrennen mit seinem Landsmann Mattia Pasini einen packenden Zweikampf um den Sieg. Nach einem letzten Überholmanöver in der Schlussrunde hatte Morbidelli die Nase schliesslich um 0,145 Sekunden vorne.

Dritter hinter den zwei Kalex-Fahrern wurde Miguel Oliveira. Der von der Pole-Position gestartete Portugiese büsste weniger als sechs Zehntel auf den Sieger ein. Lüthi hatte ab Rennhälfte der Pace von Oliveira nicht mehr folgen können.

Lüthi nun 21 Punkte zurück

Damit geht Lüthi mit 21 Punkten Rückstand (227:248) auf den Seriensieger und Kalex-Markenkollegen Morbidelli auf den Übersee-Trip, der Rennen in Japan (15. Oktober), Australien (22. Oktober) und Malaysia (29. Oktober) beinhaltet. Das Saisonfinale findet am 12. November in Valencia statt.

Dominique Aegerter, zuletzt in Misano siegreich, klassierte sich mit 16 Sekunden Rückstand im 12. Rang. Der Berner, der auch nächste Saison auf einem Suter-Motorrad fahren wird, verblieb damit auf dem 9. WM-Platz. Jesko Raffin, vor zwei Wochen an der Adria-Küste im Regen Zehnter, verpasste in Alcañiz die Punkteränge deutlich. Der Zürcher verlor als 23. mehr als eine halbe Minute auf Sieger Morbidelli.

In der Moto3-Klasse siegte der Spanier Joan Mir mit 0,043 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Fabio Di Giannantonio. Damit baute der Honda-Fahrer den Vorsprung im WM-Klassement gegenüber dem Italiener Romano Fenati auf 80 Punkte aus (271:191).