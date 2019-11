Letzte Pole-Position des Jahres geht an Lewis Hamilton

Bottas wird das Rennen am Sonntag (14.10 Uhr Schweizer Zeit) allerdings nicht aus der Frontreihe in Angriff nehmen können. Der Finne wurde wegen eines Motorenwechsels ans Ende der Startkolonne zurückversetzt. Startplatz 2 erbte Max Verstappen im Red Bull. Die zweite Startreihe erscheint ganz in Rot. Charles Leclerc entschied das interne Ferrari-Duell mit Sebastian Vettel für sich.

Hamilton fährt in Abu Dhabi zum fünften Mal von ganz vorne los. In diesem Jahr sicherte er sich ebenfalls zum fünften Mal den besten Startplatz. Auf seine 88. Pole-Position der Karriere musste der Pole-Rekordhalter für seine Verhältnisse allerdings ungewöhnlich lange warten. Zuletzt hatte sich Hamilton vor mehr als vier Monaten in Hockenheim Startplatz 1 gesichert.

Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo setzte es eine Enttäuschung ab. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen blieben zum zweiten Mal in dieser Saison gemeinsam im ersten Teil des Qualifyings hängen. Der Italiener und der Finne starten am Sonntag von den Plätzen 16 respektive 17 ins Rennen.

Die Startaufstellung für den GP von Abu Dhabi:

Abu Dhabi (VAE). Grand Prix von Abu Dhabi. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:34,779 (210,958 km/h). 2 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,360 zurück. 3 Charles Leclerc (MON), Ferrari, 0,440. 4 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,560. 5 Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 0,903. 6 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 1,657. 7 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,677. 8 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,680. 9 Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,931. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 10 Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 11 Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 12 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 13 Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. 14 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 15 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 16 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 17 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 18 George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 19 Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. 20* Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,194. - * Rückversetzung ans Ende der Startaufstellung (Wechsel mehrerer Teile der Antriebseinheit). - 20 Fahrer im Qualifying. - Tagesbestzeit: Hamilton im dritten Teil.