Der Niederländer war der einzige, der mit dem Monegassen mithalten konnte und nur gerade 0,082 Sekunden einbüsste. Leclercs Teamkollege Sebastian Vettel, der glückliche Sieger am vergangenen Sonntag im Grand von Singapur, verlor als Dritter bereits mehr als eine halbe Sekunde.

Mit Ausnahme des Mercedes-Duos fuhren sämtliche Fahrer mit Soft-Reifen. Nur WM-Leader und Weltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas waren mit Medium-Pneus unterwegs. Die beiden mussten sich mit den Rängen fünf und vier begnügen und dürften sich im zweiten Training am Nachmittag noch steigern.

Noch nicht auf Touren kamen die Fahrer des Hinwiler Rennstalls Alfa Romeo-Ferrari. Kimi Räikkönen als 15. verlor 2,3 Sekunden auf die Bestzeit, Antonio Giovinazzi als 17. deren 2,9 Sekunden.

Jetzt steht schon fest, dass am Sonntag im Rennen einige Fahrer in der Startaufstellung strafversetzt werden wegen Wechsels von diversen Komponenten. Robert Kubica (Williams) und Daniil Kwjat (Toro Rosso-Honda) werden in die letzte Startreihe versetzt, sein Teamkollege Pierre Gasly verliert fünf Startplätze genauso wie die Fahrer von Red Bull-Honda, Max Verstappen und Alexander Albon.

Resultate

Sotschi (RUS). Grand Prix von Russland. Freies Training. Erster Teil: 1. Charles Leclerc (ITA), Ferrari, 1:34,462 (222,870 km/h). 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,082 Sekunden zurück. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,543. 4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,736. 5. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,949. 6. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 1,022. 7. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,278. 8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,825. 9. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes, 1,859. 10. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,054. - Ferner: 15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 2,308. 17. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 2,866. - 20 Fahrer im Training.