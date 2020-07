Beim Grand Prix von Spanien in Jerez belegte der 18-jährige Freiburger den 21. Platz. Der Rookie verbesserte sich damit im Vergleich zum WM-Auftakt Anfang März in Katar immerhin um vier Positionen.

Der Sieger in einem heiss umkämpften Rennen hiess gleich wie in Katar: Der Spanier Albert Arenas, wie Dupasquier auf einer KTM, setzte sich nach einem Angriff in der letzten Kurve vor dem Japaner Ai Ogura auf Honda durch.