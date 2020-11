Joan Mir mit Premierensieg auf Kurs Richtung WM-Titel

Dank dem 2. Platz von Alex Rins kamen Spanien und Suzuki zu einem Doppelsieg. Da der WM-Zweite Fabio Quartararo (Yamaha) bereits in der ersten Runde stürzte, weist Mir nun 37 Zähler Vorsprung auf die punktgleichen Quartararo und Rins auf (162:125). Im 12. von 14. Rennen in dieser wegen der Coronavirus-Pandemie verkürzten Saison ist Mir, der Moto3-Weltmeister von 2017, bereits der neunte verschiedene Sieger.

Quartararo fuhr nach seinem Sturz weiter und holte als 14. noch zwei Punkte. Den sechsten Nuller in Folge fuhr hingegen Valentino Rossi ein. In Misano, Barcelona und Le Mans war der Altstar dreimal gestürzt, die beiden Wochenenden in Aragonien verpasste er wegen eines positiven Coronatests. Nun musste er mit einem technischen Defekt aufgeben.