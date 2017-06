Kobayashi gelang es in der dritten und vierten Stunde, einen Vorsprung von rund 35 Sekunden auf den Porsche von Neel Jani, André Lotterer und Nick Tandy herauszufahren. Mit einer Minute Rückstand folgte der zweite Toyota von Sébastien Buemi, Anthony Davidson und Kazuki Nakajima.

Jani und Buemi kam die Ehre zu, das Traditionsrennen für ihr Team zu eröffnen. In der ersten Runde gelang es dem von der dritten Position gestarteten Jani, seinen direkt vor ihm gestarteten Landsmann zu überholen. Nach den ersten Boxenstopps konnte Buemi zwischenzeitlich nicht nur an Jani, sondern auch am Toyota-Schwesternauto mit Pole-Setter Mike Conway vorbeiziehen.

Allerdings musste Buemi die Führung nach gut einer Stunde wieder abgeben. In der Folge konnte Buemis Toyota die Pace des führenden Schwesternautos (mit Kobayashi, Conway und Stéphane Sarrazin) nicht mehr ganz mitgehen.

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das zusammen mit dem Formel-1-GP von Monaco und dem Indy 500 in Indianapolis zu den drei bedeutendsten Autorennen der Welt zählt, dauert bis am Sonntag um 15 Uhr.

Vor einem Jahr triumphierte der Seeländer Jani mit seinen damaligen Teamkollegen Marc Lieb und Romain Dumas im Porsche, nachdem der führende Toyota von Sébastien Buemi drei Minuten vor Rennende stehen geblieben war.