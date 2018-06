Ein Feldhase suchte sich den wohl dümmsten Moment aus, um die Strecke beim Grand Prix von Italien zu überqueren. Nur ganz knapp sprintete das Tier am Vorderrad des Spaniers Jorge Martin vorbei. Die Pfote blieb am Tier dran, brachte Martin aber dennoch Glück. Der 20-Jährige gewann das Rennen in Mugello in einem Fotofinish. (abu)