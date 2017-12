"Ich hoffe, dass ich meine Karriere in einem Silberpfeil beende", sagte Hamilton in einem Interview der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten". Auf die Frage, ob ein Wechsel zu Ferrari für ihn infrage käme, antwortete der 32-jährige Brite: "Nein."

Hamilton geht davon aus, dass die Italiener in der kommenden Saison nicht der einzige Konkurrent von Mercedes sein werden. "Es könnte einen Kampf zwischen uns, Ferrari, Red Bull und McLaren geben." Dabei sieht er sein eigenes Team im Vorteil. "Mercedes ist in einer Topform derzeit, und ich sehe nichts, was das ändern könnte."

Er freue sich schon auf das nächste Duell mit Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. "Ich denke, es wird knapp", sagte Hamilton. "Je grösser der Druck für mich ist, je kritischer die Situation, desto besser - ich brauche das."