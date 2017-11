Massa war schon Ende 2016 am Karriere-Ende gestanden. Der einstige Sauber-Fahrer hatte nach dem überraschenden Wechsel von Valtteri Bottas zu Mercedes aufgrund des Rückzuges von Weltmeister Nico Rosberg aber noch ein Jahr angehängt.

In der aktuellen WM-Wertung belegt Massa mit 36 Punkten den 11. Rang. Beste Klassierungen in dieser Saison waren 6. Ränge zum Auftakt in Australien sowie in Bahrain. Sein bestes Jahr hatte Massa 2008 mit Ferrari, als er sechs seiner insgesamt elf Tagessiege feierte und in der WM-Wertung um einen Punkt hinter Lewis Hamilton Zweiter wurde.