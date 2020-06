Europa-Rennen reichen für WM-Titelvergabe

Auch wenn laut Regelwerk Rennen auf mindestens drei Kontinenten innerhalb eines Jahres zur Ermittlung eines WM-Champions notwendig sind, ist diese Bestimmung laut Formel-1-Sportchef Ross Brawn durch die Corona-Krise ausser Kraft gesetzt.

"In der Theorie bilden die acht europäischen Rennen eine Weltmeisterschaft", sagte Brawn dem Fachmagazin "Autosport". Den Regeln des Weltverbands zufolge müssen mindestens acht WM-Rennen gefahren werden, ehe der Titel vergeben werden kann.

Die Formel 1 hatte zuvor einen Notkalender für den Neustart der Saison veröffentlicht. Zum Auftakt sollen am 5. und 12. Juli zwei Grand Prix im österreichischen Spielberg gefahren werden.

Danach folgen Rennen in Budapest und zweimal Silverstone sowie in Barcelona, Spa-Francorchamps und Monza. Zwar peilt die Rennserie insgesamt mindestens 15 bis 18 WM-Rennen bis Dezember an. Doch wegen der globalen Pandemie-Lage ist offen, ob weitere Rennen ausserhalb Europas überhaupt möglich sind.