Erster MotoGP-Sieg von Morbidelli

Mit deutlichem Rückstand machte Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia den italienischen Doppelsieg beim Heimrennen an der Adriaküste perfekt. Unglaublich: Nur fünf Wochen, nachdem dieser sich in Tschechien das Bein gebrochen hatte, fuhr er erstmals aufs Podest in der Königsklasse.

Unglücklich kämpfte Valentino Rossi, der grosse Förderer von Morbidelli. In der letzten Runde wurde der 41-jährige Superstar von Joan Mir (Suzuki) auf den 4. Platz verdrängt und verpasste so seinen 200. Podestplatz in der MotoGP.

WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) stürzte gleich zweimal und musste die Führung an Andrea Dovizioso (Ducati) abgeben, obwohl dieser ebenfalls nur Siebter wurde. Speziell: In Abwesenheit des verletzten Überfliegers Marc Marquez ist Morbidelli bereits der vierte Premierensieger in dieser corona-bedingt verkürzten Saison.