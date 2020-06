Drei weitere Grands Prix abgesagt

Der Grosse Preis in Aserbaidschans Hauptstadt Baku war ursprünglich für den 7. Juni vorgesehen, das Nachtrennen in Singapur am 20. September, und der Grand Prix von Japan in Suzuka am 11. Oktober.

Zuvor waren bereits die Rennen in Monte Carlo und in Le Castellet abgesagt worden. In Monaco wäre am 24. Mai, in Frankreich am 28. Juni gefahren worden.

Die Verantwortlichen der Formel-1-WM hatten vor zehn Tagen einen ersten revidierten Kalender mit acht Rennen in Europa präsentiert. Demnach soll die Saison am 5. Juli in Spielberg in Österreich beginnen.