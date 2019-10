Der Este Ott Tänak ist vorzeitig Rallye-Weltmeister

Der 32-jährige Toyota-Fahrer beendete das Katalonien-Rallye auf Platz 2 hinter dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai) und ist damit schon ein Rennen vor Schluss nicht mehr von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen.

Tänak hätte bereits ein 3. Rang zum Titelgewinn gereicht. "Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich an diesem Wochenende unter Druck stand. All das zu bewältigen und durchzukommen, war das Ziel meines Lebens", erklärte der erste Rallye-Weltmeister seit dem Norweger Petter Solberg 2003, der nicht aus Frankreich stammt. Sébastien Ogier, der Champion der vergangenen sechs Jahren, landete in Katalonien auf Platz 8.