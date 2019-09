Auf nasser Fahrbahn herrschte selbstredend nicht der übliche Betrieb. Die Anzahl der gefahrenen Runden wurde erst grösser, als der Regen nachliess und die Strecke abzutrocknen begann. Die gefahrenen Zeiten lassen umso mehr noch keine finalen Schlüsse zu - eine für den Auftakt eines Grand-Prix-Wochenendes normale Erkenntnis.

Die Angewöhnung an die Bedingungen und das Sammeln von Daten waren mit Blick auf den Grand Prix am Sonntag allerdings nicht unerheblich. Nach einem Samstag mit Sonnenschein soll das schlechte Wetter auf das Rennen hin nach Monza zurückkehren. Die Möglichkeit von neuerlichem Regen am Renntag ist also nicht ausgeschlossen.

Leclerc führt das Klassement vor dem Spanier Carlos Sainz und dem Briten Lando Norris in den McLaren an. Fürs Erste fuhr der Monegasse am Wochenende mit dem Heimrennen seines Arbeitgebers dort fort, wo er am vergangenen Sonntag in Belgien mit seinem ersten Sieg in der Formel 1 aufgehört hatte. Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes folgt auf Platz 4, Sebastian Vettel im anderen Ferrari auf Platz 8.

Vom Duo des Teams Alfa Romeo brachte nur Antonio Giovinazzi eine Rundenzeit zustande. Der Italiener belegte Platz 11. Für Kimi Räikkönen endete die Einheit schon nach einer knappen halben Stunde in einem Reifenstapel. Der Finne war nach einem Dreher von der Strecke abgekommen. Zur Bergung des Autos musste das Training für einige Minuten unterbrochen werden.

Monza. Grand Prix von Italien. Freies Training. Erster Teil: 1. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 1:27,905. 2. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 0,306 zurück. 3. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 0,545. 4. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,825. 5. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 1,120. 6. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda, 2,055. 7. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 2,195. 8. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 2,602. 9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 2,691. 10. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 2,790. 11. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 4,943. Ferner: 16. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 8,075. Ohne Zeit: Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari (Unfall). - 20 Fahrer im Training.