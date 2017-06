Der 28-jährige Waadtländer unterzeichnete wie sein Teamkollege, der Franzose Nicolas Prost, einen neuen Vertrag, der bis zum Ende der Saison 2019 gültig ist.

Der in diesem Jahr als Titelverteidiger angetretene Buemi führt die Gesamtwertung der Formel-E-Meisterschaft nach fünf Siegen in sechs Rennen mit 43 Punkten Vorsprung an. Die nächsten zwei Rennen finden am Wochenende in Berlin statt.