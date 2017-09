Bottas 56 Tausendstel vor Hamilton und 14 Hundertstel vor Vettel - das Duell zwischen Silber und Rot in Monza ist lanciert, zumal die Spitzenfahrer auch bei Fahrten über mehrere Runden, den so genannten Longruns, zeitlich nahe beieinander liegen.

Was sich bereits vor einer Woche im Grossen Preis von Belgien gezeigt hatte, fand nun im Königlichen Park seine Fortsetzung. Ferrari vermag mittlerweile auch auf Hochgeschwindigkeitskursen mit Mercedes mitzuhalten. Das Tempobolzen in Monza, wo der Vollgas-Anteil pro Runde bei rund 75 Prozent liegt, verspricht für das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag Hochspannung.

Vettel würde seinem Arbeitgeber beim Heimspiel nur zu gerne den Sieg schenken. Es wäre das perfekte Präsent zum 70-jährigen Bestehen des Unternehmens Ferrari. Der Deutsche, der das WM-Zwischenklassement mit sieben Punkten Vorsprung vor Hamilton anführt, hat in Monza schon dreimal gewonnen, nämlich 2008, 2011 und 2013.

Vor neun Jahren hatte er auf sensationelle Weise im Toro Rosso triumphiert und so seinen ersten Sieg in der Formel 1 eingefahren. Drei und fünf Jahre später wurde Vettel als Fahrer von Red Bull als Erster abgewinkt. Hamilton hat ebenfalls schon drei erste Plätze in Monza im Palmarès stehen. Der Brite siegte 2012, 2014 und 2015.

Die Fahrer des Teams Sauber, Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson, fanden sich nach den beiden Trainingseinheiten wenig überraschend auf den letzten Plätzen wieder. Wehrlein war einer der drei Fahrer, die zwischendurch mit dem ab der nächsten Saison obligatorischen Cockpitschutz Halo ausrückten.

Monza. Grand Prix von Italien. Freie Trainings. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:21,537. 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,435 zurück. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1,115. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1,152. 5. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,205. 6. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,212. 7. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1,780. 8. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 1,863. 9. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda, 1,928. 10. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 2,024. Ferner: 19. Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari, 3,686. 20. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 4,150. - 20 Fahrer im Training.

Zweiter Teil: 1. Bottas 1:21,406. 2. Hamilton 0,056. 3. Vettel 0,140. 4. Räikkönen 0,398. 5. Verstappen 1,003. 6. Ricciardo 1,346. 7. Vandoorne 1,541. 8. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 1,562. 9. Ocon 1,571. 10. Massa 1,579. Ferner: 19. Ericsson 3,488. 20. Wehrlein 3,889. - 20 Fahrer im Training.