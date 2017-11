Eigentlich ist schon lange klar, dass der deutsche Kiefer-Rennstall vom britischen Investmentbanker David Pickworth übernommen wird, Sandro Cortese neuer Teamkollege ist und statt auf Suter auf KTM gefahren wird.

"Nach dem Tod von Teamchef Stefan Kiefer ist alles ein bisschen kompliziert geworden. Die Verträge müssen alle neu aufgesetzt werden", erklärte der 26-jährige Berner, der aber hofft, dass bis Ende Monat alles geregelt sein wird.

Obwohl es eigentlich nach diesem Jahr mit vielen Enttäuschungen, dem aberkannten Sieg in Misano und dem Tod von Stefan Kiefer nicht viel zu feiern gibt, sagt Aegerter die fast schon legendäre "Domi-Fighter's-Party" an diesem Samstag in Schwarzenbach bei Huttwil nicht ab. "Es ist ein Event für Fans, Sponsoren und Freunde. Die haben es alle verdient, dass ich es trotzdem mit vielen Attraktionen so richtig krachen lassen werde. Ich freue mich auf jeden Gast, Platz hat es genug."