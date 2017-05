Der 26-jährige Oberaargauer fuhr in Jerez de la Frontera die drittschnellste Zeit. Dabei stürzte der WM-Zehnte, der vor zwei Wochen in Austin Fünfter geworden war, zweimal am Samstag. Sowohl im dritten Training am Morgen als auch im Qualifying am Nachmittag konnte der Suter-Fahrer nach den harmlosen Zwischenfällen weiterfahren.

Schneller als Aegerter waren nur Pole-Mann Alex Marquez und WM-Leader Franco Morbidelli. Tom Lüthi, der in der Gesamtwertung als Zweiter 19 Zähler hinter Morbidelli liegt, fand in keinem Training die richtige Abstimmung für seine Kalex-Maschine und startet als Zwölfter mit knapp einer Sekunde Rückstand nur aus der vierten Startreihe. Der stark erkältete Jesko Raffin schaffte es mit 1,712 Sekunden Rückstand nur in den 26. Rang unter 32 Fahrern.

In der Königsklasse stehen drei Hondas in der ersten Startreihe: Dani Pedrosa eroberte seine 47. Trainingsbestzeit in seiner Karriere und war 0,049 Sekunden schneller als Weltmeister Marc Marquez und 0,204 Sekunden als Cal Crutchlow. WM-Leader Valentino Rossi (7./Yamaha) und Jorge Lorenzo (8./Ducati) mussten sich von Yamaha-Kundenfahrer und Rookie Johann Zarco (6.) schlagen lassen.

Jerez de la Frontera (ESP). Grand Prix von Spanien. Startaufstellungen. MotoGP: 1 Dani Pedrosa (ESP), Honda, 1:38,249 (162,0 km/h). 2 Marc Marquez (ESP), Honda, 0,049 Sekunden zurück. 3 Cal Crutchlow (GBR), Honda, 0,204. 4 Maverick Viñales (ESP), Yamaha, 0,428. 5 Andrea Iannone (ITA), Suzuki, 0,495. 6 Johann Zarco (FRA), Yamaha, 0,612. 7 Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 0,659. 8 Jorge Lorenzo (ESP), Ducati, 0,661. - 23 Fahrer im Training.

Moto2: 1 Alex Marquez (ESP), Kalex, 1:42,080 (155,9 km/h). 2 Franco Morbidelli (ITA), Kalex, 0,046. 3 Dominique Aegerter (SUI), Suter, 0,232. 4 Miguel Oliveira (POR), KTM, 0,329. 5 Mattia Pasini (ITA), Kalex, 0,518. 6 Francesco Bagnaia (ITA), Kalex, 0,624. Ferner: 12 Tom Lüthi (SUI), Kalex, 0,985. 26. Jesko Raffin (SUI), Kalex, 1,712. - 32 Fahrer im Training.

Moto3: 1 Jorge Martin (ESP), Honda, 1:46,004 (150,2 km/h). 2 Aron Canet (ESP), Honda, 0,437. 3 Romano Fenati (ITA), Honda, 0,514. - 33 Fahrer im Training.