Aegerter tauchte zwar kurz nach dem Start an vierter Position auf, doch vermochte er die Pace der Spitzenfahrer nicht mitzugehen. Der Berner verlor während den 26 Runden Position um Position. Kurz vor Schluss musste er sich im Kampf um den 9. Platz auch noch vom Italiener Simone Corsi überholen lassen.

Aegerter vermochte sich in den 18 Saisonrennen nur zweimal in den ersten fünf zu klassieren. Allerdings der Sieg im Regen-GP von Misano wurde dem Suter-Fahrer wegen Unregelmässigkeiten beim verwendeten Motorenöl aberkannt. In der WM-Schlusswertung reichte es Aegerter mit 88 Punkten nur zum 12. Rang.

Raffin im letzten GP mit 21. Rang

Jesko Raffin klassierte sich zum Saisonende im 21. Rang. Da der Zürcher für die kommende Saison von der Teamvereinigung IRTA keinen Startplatz mehr erhalten hat, war es für ihn zugleich auch der wohl letzte Grand Prix.

Bereits vor dem 18. und letzten Saisonrennen stand Franco Morbidelli als Weltmeister fest. Der Italiener, in Valencia Zweiter hinter Oliveira, gewann seinen ersten WM-Titel mit 65 Punkten Vorsprung vor seinem Kalex-Markenkollegen Tom Lüthi (308:243), der die letzten zwei Saisonrennen verletzungshalber aussetzen musste.

WM-Dritter wurde mit 241 Punkten Oliveira, der in Valencia in der siebtletzten Runde am zuvor lange führenden Morbidelli vorbeizog. Der Portugiese vom KTM-Team hatte zuvor schon die Grands Prix in Australien und Malaysia gewonnen.