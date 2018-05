Der 27-jährige Oberaargauer hatte die letzten zwei WM-Rennen in der Moto2 verpasst, weil er nach einem Trainingsunfall auf einer Enduro-Maschine vor fünf Wochen am Becken operiert werden musste. "Der Bruch ist gut zusammengewachsen. Das rechte Bein darf ich aber immer noch nicht voll belasten."

Ob der Aegerter mit seiner KTM am Sonntag auf Punktejagd gehen darf, werden allerdings erst die GP-Ärzte am Donnerstag in Mugello entscheiden.