Am Ende musste ein Massenspurt über den Sieger des 54. Grossen Preises des Kantons Aargau entscheiden. Der Thurgauer Michael Albasini zog den Endspurt etwa 200 Meter vor der Ziellinie an, konnte seinen Effort allerdings nicht ganz durchziehen. Er wurde noch von drei Konkurrenten überholt. Die Nase vorne hatte schliesslich der Italiener Sacha Modolo vor dem grossen Star des Fahrerfelds, dem Deutschen John Degenkolb und dem Italiener Niccolo Bonifazio. Der Einheimische Silvan Dillier hatte in dieser Rennkonstellation keine Chance und klassierte sich im Mittelfeld.

Das Rennen wurde lange Zeit geprägt von einem Quartett, welches sich bereits auf der ersten Runde gebildet hatte. Luca Pacioni (It), Lukas Spengler (Sz), Gian Friesecke (Sz) und Matej Mohoric (Slo) fuhren einen Vorsprung von maximal fünf Minuten heraus. Hinten im Feld sorgte vor allem das Trek-Segafredo-Team, welches ohne den Vorjahressieger Giacomo Nizzolo ins Rennen gegangen war, für Tempo und damit dafür, dass das Abenteuer der frühen Ausreisser in der zweitletzten Runde zu Ende ging.

Gippingen. 54. GP des Kantons Aargau (Europe Tour/188,7 km): 1. Sacha Modolo (ITA) 4:26:22. 2. John Degenkolb (GER). 3. Nicolo Bonifazio (ITA). 4. Michael Albasini (SUI). 5. Reinardt Janse van Rensburg (RSA). 6. Baptiste Planckaert (BEL). – Ferner: 11. Fabian Lienhard (SUI). 16. Colin Stüssi (SUI). 21. Cyrille Thièry (SUI). 26. Roland Thalmann (SUI), alle gleiche Zeit. 29. Silvan Dillier (SUI) 0:05 zurück. 35. Reto Hollenstein (SUI), gleiche Zeit. 38. Matteo Badilatti (SUI) 0:11. 42. Valentin Baillifard (SUI). 43. Mathias Frank (SUI). 44. Rui Costa (POR), alle gleiche Zeit. 56. Stefan Küng (SUI) 0:16. - 134 gestartet, 108 klassiert. - Aufgegeben: u.a. Gregory Rast (SUI), Simon Spilak (SLO).