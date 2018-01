Da sitzen sie also zusammen im Jacuzzi in Breckenridge, Colorado. Es ist Mitte Dezember 2015. Eben hat Iouri Podladtchikov die Dew Tour, einen der höchstdotierten Snowboard-Wettkämpfe in den USA, auf Platz 3 beendet.

Pat Burgener aber ist am Boden. Als er mit 15 Jahren als Profi anfängt, gilt er als Supertalent, als künftiger Olympiasieger wird er gar gehandelt. Aber er verpasst sowohl Vancouver als auch Sotschi aufgrund von Verletzungen. Immer wieder wird er ausgebremst, immer wieder spielt er mit dem Gedanken, zurückzutreten. So auch an diesem Abend.

«Du bist einer der talentiertesten Snowboarder»

«Ich war voll im Tief. Da sagt Iouri zu mir: ‹Du bist einer der talentiertesten Snowboarder in unserem Team. Du brauchst drei Tage, dann bist du wieder auf dem Niveau, um Wettkämpfe zu gewinnen.›», erinnert sich Burgener. Lange reden sie, über das Snowboarden, das Leben, Gott und die Welt. Wenige Wochen später steht Burgener am Laax Open auf dem Podest, einzig geschlagen von Japans Ausnahmetalent Ayumu Hirano.