Wie haben Sie die Medaille gefeiert?

Wir sind schön essen gegangen, haben kurz angestossen. Aber wir haben nicht bis in die Nacht gefeiert. Schliesslich steht heute schon das nächste Training an. Und morgen steigt der Wettkampf vom 1-Meter-Brett.

Sie sind erst kürzlich 17 Jahre jung geworden. Und es ist ihre erste Elite-EM. Waren Sie überrascht von sich selbst?

Ja, schon ein bisschen. Ich war ziemlich nervös. Es ist schon was ganz anderes bei der Elite. Vor, während und nach dem Sprung sind stetig Kameras um einen rum, die filmen. In der Qualifikation wurde ich nur Elfte, um ein Haar hätte ich den Final verpasst. Also habe ich mir dann gesagt: Jetzt springe ich einfach, um zu geniessen. Es hat gewirkt.