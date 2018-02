Ein Weltstar folgt ihm also im Internet. Doch Ragettli strebt nach mehr: «Ich will meine Marke aufbauen. Wenn du weltbekannt bist, wirst du interessant für Sponsoren.» Er träumt in grossen Dimensionen.

Ein ehrgeiziges Ziel

«Ich bin bereits sehr bekannt in den sozialen Medien», sagt Ragettli. Sogar in seiner Matura-Arbeit befasst er sich mit dem Thema: «Der perfekte Post». Nun will er aber vermehrt auch in den Wettkämpfen für Schlagzeilen sorgen.

Die Olympischen Spiele sind eine ideale Plattform dafür. «Ich will auch im Sport zu einem grossen Namen werden und Respekt erhalten.» Als Vorbilder dienen Ragettli Roger Federer und Shaun White, der amerikanische Snowboard-Superstar. «Sie sind die Grössten in ihrem Sport.Ich will in meinem der Grösste werden.»