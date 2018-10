Die Zahlen sprachen eine deutliche Sprache: vor dem Duell zwischen den Edmonton Oilers und den Pittsburgh Penguins in der Nacht auf Mittwoch sah die Skorerbilanz von Connor McDavid folgendermassen aus: 6 Spiele, 4 Tore, 7 Assists, 11 Punkte. Jene von Sidney Crosby: 6 Spiele, 0 Tore, 5 Assists. Kein Wunder, sprach man in Nordamerika schon von der endgültigen Ablösung von Sidney Crosby als besten Eishockeyspieler der Welt.

Doch dann zeigte Crosby, dass er eben immer noch ein Riesenspieler ist. Und das ausgerechnet in Connor McDavids "Wohnzimmer" in Edmonton. Erst erzielte seinen ersten Saisontreffer und brachte die Penguins 1:0 in Führung. Doch die grosse Show lieferte er in der Verlängerung ab. Doch sehen Sie selbst.