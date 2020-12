Max Verstappen gewinnt Saison-Finale in Abu Dhabi

(swe/sid) Verstappen entzaubert Mercedes, Vettel verlässt Ferrari ohne Happy End: Beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi hat Red-Bull-Star Max Verstappen die Schwächephase des Silberpfeil-Duos ausgenutzt und Hoffnungen auf einen etwas offeneren Titelkampf im kommenden Jahr geschürt. Der 23-Jährige verwies bei seinem Start-Ziel-Sieg den zuletzt angezählten Valtteri Bottas und den gerade von seiner Corona-Infektion genesenen Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf die Plätze.

Vettel, der vor zehn Jahren im Red Bull an gleicher Stelle seinen ersten von vier WM-Titeln gefeiert hatte, verabschiedete sich mit Rang 14 nach sechs Jahren von der Scuderia. Ein Ergebnis, das ins Bild passt am Ende einer desaströsen Saison für den Deutschen und den italienischen Rennstall.

Verstappen fügte Mercedes die erste Niederlage auf dem Yas Marina Circuit seit Beginn der Hybridära 2014 zu. Bei Flutlicht genügte der zehnte Formel-1-Erfolg dem Niederländer allerdings nicht, um Bottas noch vom zweiten Rang in der Weltmeisterschaft zu verdrängen. Hamilton hatte in der Vorwoche in Bahrain wegen seiner Coronainfektion aussetzen müssen. Erst am Donnerstag erhielt er grünes Licht für seinen Start beim Nachtevent in Abu Dhabi. Der 35-jährige Brite zeigte sich in guter Form, erreichte aber nicht die Dominanz, mit der er sich bereits im viertletzten Saisonrennen seinen siebten Titel gesichert hatte.

Keine Punkte für Alfa Romeo Sauber

Die Fahrer des Alfa Romeo Sauber blieben ohne Punkte. Kimi Räikkönen belegte Platz 12, Antonio Giovinazzi Platz 16. Im Schlussklassement der Konstrukteure-Wertung belegt das Formel-1-Team aus dem Zürcher Oberland wie im Vorjahr Rang 8.