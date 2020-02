Maria Scharapowa tritt zurück – sie bleibt als Königin der Inszenierung in Erinnerung

Durch das Tennis wurde Maria Scharapowa zu einem der bekanntesten Gesichter des Sports. Und zu einem der reichsten. Was immer die Russin in ihrem Leben und in ihrer Karriere tat schien minutiös und bis ins letzte Detail geplant. So überrascht es auch nicht, dass sie ihren Rücktritt im Lifestyle-Magazin «Vanity Fair», in ihrer eigenen Kolumne verkündete. «Tennis, ich sage goodbye», stand in grossen Lettern, daneben ein Schwarz-Weiss-Porträt von Scharapowa mit zerzaustem Haar und leicht geöffneten Lippen. Sie habe ihr ganzes Leben dem Sport gegeben, «und Tennis gab mir ein ganzes Leben zurück», schreibt Scharapowa. Ihr Stern ging 2004 in Wimbledon auf, als sie 17-jährig im Final die Nummer 1 der Welt, Serena Williams, besiegte. Es war der Anfang einer Rivalität, die aus sportlicher Perspektive nie eine war. Scharapowa gewann im gleichen Jahr noch einmal gegen Williams, verlor aber seit 2014 alle 18 Duelle, das letzte 2019 in Startrunde der US Open gleich mit 1:6, 1:6.



Tennis sei ihr Fels gewesen, heisst es in der Kolumne, «die Täler waren tief, aber die Aussicht von der Spitze war unglaublich.» Nach 28 Jahren in dem Sport sei die frühere Weltranglistenerste nun aber bereit, «neue Gipfel zu besteigen, mich auf einem anderen Terrain zu beweisen.» Es seien vor allem körperliche Beschwerden, die die Russin 28 Jahre nach ihren ersten Versuchen mit Ball und Schläger zu diesem Schritt bewogen hätten. Immer wieder sei sie mit denselben Situationen konfrontiert worden: «Hast du genug getan? Bist du gut vorbereitet? Du hattest ein paar Tage Auszeit, dein Körper verliert Spannung. Noch ein Stück Pizza? Besser noch eine Trainingseinheit. Das hinterlässt Spuren.» In ihr war die Erkenntnis gereift, dass sie ihre Körper genug geschunden hat. Spätestens im letzten Herbst, als sie nur noch mit Schmerzmitteln habe spielen können.



2004 gewann Scharapowa in Wimbledon