Marco Odermatt bei den Abfahrten und der Kombi in Bormio nicht am Start – genaue Diagnose noch ausstehend

(sda/rem) Die Diagnose nach dem «Zwick» im Knie von Marco Odermatt im Riesenslalom vom Sonntag noch nicht bekannt ist. Fest steht, dass der Nidwaldner nach Weihnachten in Bormio (27. bis 29. Dezember) nicht zu den zwei Abfahrten und der Kombination antreten wird.

Rückblende: Beim Riesenslalom am Sonntag in Alta Badia bremste Marco Odermatt nach der Ziellinie auf einem Bein ab, krümmte sich vor Schmerzen im Schnee und stiess ein verzweifeltes «Nein!» in den Himmel. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie es Odermatt gut 20 Sekunden vor dem Ziel bei einem Linksschwung das rechte Knie verdreht: