Marc Hirschi gewinnt den Ardennen-Klassiker Flèche Wallone

«Mein Team hat einen tollen Job gemacht. Am Ende war es so hart, dass man die Zuschauer gar nicht mehr gemerkt hat. Ich habe heute keine Fehler gemacht und bin superglücklich», sagte Hirschi in Anschluss an seinen zweiten Saisonsieg. Den ersten hatte der Schweizer, der sich knapp 75 Meter vor dem Ziel in dem über 20 Prozent steilen Schlussanstieg aus der Spitzengruppe absetzen konnte, bei der diesjährigen Tour de France eingefahren. Als Solist gewann er in Sarran die zwölfte Etappe.

Der 22-jährige Hirschi ist der erste Schweizer seit Ferdy Kübler im Jahr 1952, der die Flèche Wallonne gewinnen konnte.

World Tour. 84. Flèche Wallonne (BEL). Herve - Huy (202 km): 1. Marc Hirschi (SUI) 4:49:17. 2. Benoît Cosnefroy (FRA). 3. Michael Woods (CAN). 4. Warren Barguil (FRA). 5. Dan Martin (IRL). 6. Michal Kwiatkowski (POL), alle gleiche Zeit. Ferner: 8. Richie Porte (AUS) 0:05 zurück. 9. Tadej Pogacar (SLO), gleiche Zeit. 30. Enrico Gasparotto (SUI) 0:33. 49. Michael Albasini (SUI) 0:59. 83. Gino Mäder (SUI) 3:05. 91. Mathias Frank (SUI) 4:14. 129. Reto Hollenstein (SUI) 10:33. - 166 Fahrer gestartet, 143 klassiert. - Aufgegeben u.a.: Sébastien Reichenbach (SUI), Tom Dumoulin (NED).