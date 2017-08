Der heutige Athlet muss sich sorgen?

Nicht unbedingt. Auch auf ihn und sein sportliches Umfeld kommt heute schon eine spannende Entwicklung zu. Als Skispringer wäre es doch auch gut zu wissen, wie es sich genau anfühlt, über die neue Schanze am Holmenkollen zu fliegen. Der Football-Spieler in den USA möchte sämtliche Eventualitäten des nächsten Spielzugs kennen und trainieren können. Ein Sportler wird bald die Gelegenheit haben, seinen gesamten Wettkampf virtuell zu simulieren. Sein Wissen wird ungleich grösser sein, bevor er überhaupt je einmal über die Schanze geflogen ist oder einen Ball berührt hat.

Und wie ist die Rolle des Trainers?

Offensichtlich gibt es eine virtuelle Welt, in der etwas rekonstruiert wird. Ich als Trainer möchte doch am liebsten den realen Athleten rekonstruieren. Ich möchte heute schon ein Beobachtungssystem haben, das mir jederzeit Bescheid gibt über Puls, Körpertemperatur, Blutwerte, Temperatur der Schuhsole usw. Ich will den transparenten Athleten! Ich bekomme ein genaues Bild meines Sportlers, kann ihn coachen, kann ihn kontrollieren. Ich bin dann per Knopf im Ohr mit ihm verbunden und teile die Erkenntnisse mit ihm. Da wird in naher Zukunft brutal die Post abgehen. Aber natürlich stellt sich aus Sicht des Sportlers die Frage: Was toleriere ich, wie viel gebe ich von mir preis? Der Athlet hat ein Recht auf diese Daten und kann entscheiden, was damit passiert.

Zurück zum System. Kannibalisiert sich der Sport nicht selbst, wenn er auf die virtuelle Karte setzt?

Auf jeden Fall gibt es einen enorm spannenden Blick auf die Entwicklung weg vom realen zum virtuellen Produkt. Zu einem Produkt, das vielleicht in Zukunft das Original gar nicht mehr braucht. Im Moment braucht man das Original noch, um das virtuelle Erlebnis zu verkaufen: Tennis spielen wie Federer, Fussball spielen wie Messi. Mit einer eLeague im Fussball will man reale Marken wie Bayern München wertvoller machen. Das echte Lauberhorn-Rennen dient als Vorlage für das fiktive Befahren der Strecke. Unsere Bemühungen zielen dahin, ein bestehendes Produkt zu promoten. Der Link zur Realität könnte sich aber irgendwann in der Zukunft auflösen. Jene Sportverbände, denen es gelingt, die Hoheit auch über diese Entwicklung zu behalten, werden in Zukunft führend sein.