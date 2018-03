Mit dem 7:5, 6:1 gegen den Koreaner Hyeon Chung (21, ATP 26) zieht er in Indian Wells in die Halbfinals ein und bleibt damit in der Weltrangliste an der Spitze. Gewinnt er das Turnier, wird Federer wohl bis zur Rasensaison an der Spitze bleiben, denn sein einziger Verfolger, der Spanier Rafael Nadal (31) hat bereits seinen Verzicht auf das kommende Woche stattfindende Masters-Turnier in Miami angekündigt. Er leidet an einer Verletzung am rechten Hüftbeuger.

Borna Coric als nächster Gegner

Während seine Konkurrenz weiterhin am Stock geht, verzückt Federer auch gegen Chung mit Traumschlägen. «Es ist grossartig. Malt jetzt bitte den Teufel nicht an die Wand», scherzt er. Er sei einfach nur glücklich, wie er sich fühle und wie er spiele. Dass er noch einmal die Nummer 1 der Welt geworden sei, bedeute ihm fast mehr als die Siegesserie. «Wegen meines Alters», wie er präzisiert. Und ohne auch nur einen Ballwechsel auf Sand gespielt zu haben.