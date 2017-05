Die Mainzer hatten eine schwache Saison gespielt, den Abstieg aber am letzten Spieltag verhindert. Schmidt war erst der fünfte Trainer in der Bundesliga-Geschichte des FSV Mainz 05. 2004 stieg der Verein unter Jürgen Klopp zum ersten Mal in die erste Bundesliga auf.



«Die gemeinsame Entscheidung ist eine Konsequenz aus der sportlichen Analyse der abgelaufenen Saison und der fehlenden Perspektive einer Zusammenarbeit über das Vertragsende 2018 hinaus», sagte Sportdirektor Rouven Schröder: «Diese hat Martin Schmidt für sich nicht gesehen. Wir benötigen nach dieser schwierigen Saison im Sommer einen neuen Impuls und eine mittelfristige Entwicklungsperspektive, die in dieser Konstellation nicht gegeben war.» (watson/sda)