Frankreich liegt in der UEFA-Klub-Wertung in der aktuellen Saison auf Position 3, Monaco und Lyon haben die Europacup-Halbfinals erreicht. Wie werten Sie den internationalen Output?

Die Ligue 1 ist in Europa näher an der vierten als an der fünften Position einzustufen. Lyon hat in der Europa League die AS Roma eliminiert, die Nummer 2 Italiens. PSG hätte Barcelona eigentlich schlagen müssen in den Champions-League-Achtelfinals, und Monaco ist immer noch da. Die Erfolge gegen Manchester City und Dortmund waren beachtlich.

Wo orten Sie die Gründe?

Es gibt in Frankreich mehr Talente als anderswo, die man richtig fördern muss. Die Technik bei gleichzeitiger Bewegung ist wichtig. Ich denke an Kylian Mbappé (Monaco), ein unglaublicher Spieler.

Was kann Monaco gegen Juventus ausrichten?

Juve kann pressen, Tore schiessen und wahnsinnig gut verteidigen. Es wird schwierig für Monaco.