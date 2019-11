Nun: Die Schweiz ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Das soll nun nicht eine explizite Kritik an der zweiten Garde sein. Kein Team der Welt kann den Ausfall von mindestens fünf Stammspielern einfach so wettmachen. Alleine schon der Automatismen wegen. Und doch gilt es auch festzuhalten: Einige Ergänzungsspieler haben ihre Chance nicht genutzt. Renato Steffen, Edimilson Fernandes und Albian Ajeti beispielsweise. Ruben Vargas fühlt sich auf dem Flügel wohler als ganz vorne. Ein Glück, dass mit Cédric Itten ein Debütant zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand. Vielleicht ist das auch kein Zufall. Denn Itten hat im Gegensatz zu einigen anderen, auch arrivierten Schweizer Nationalspielern Spielpraxis.

3. Die Schweiz drückt Irland die Daumen

Noch immer ist es möglich, dass die Schweiz am Ende dieser Qualifikation in der Gruppe D den ersten Platz belegt. Dazu muss ein Sieg gegen Gibraltar her. Zudem dürfen die Dänen gleichzeitig in Irland nicht gewinnen. Eine gewisse Relevanz hat der Gruppensieg wegen der Einteilung für die Lostöpfe hinsichtlich der EM-Gruppen. Die Uefa erstellt nach Abschluss aller Qualifikationsspiele eine Gesamtrangliste – zuvorderst die zehn Gruppensieger. Das bedeutet: Um doch noch im zweiten Lostopf zu landen, muss die Schweiz Gruppensieger werden (Topf 1 ist unrealistisch). Wird sie es nicht, droht der Fall in Topf 3 und damit mitunter eine ziemliche Hammer-Gruppe. Die Auslosung findet am Samstag 30. November in Bukarest statt.