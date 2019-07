Der 23-jährige Genfer lieferte in den Niederlanden eine weitere fantastische Leistung ab. Nachdem er die Limite von 27:40,00 Minuten Ende Mai in Stockholm noch um knapp fünf Sekunden verpasst hatte, wählte Wanders die äthiopischen WM-Trials in Hengelo aus, um einen zweiten Angriff auf den angestrebten Wert zu starten. Ein Entscheid, der sich gelohnt hat.

Er kam als Neunter ins Ziel, senkte den Schweizer Rekord über die 25 Bahnrunden von 27:44,36 auf 27:17,29 Minuten und erfüllte nach derjenigen über 5000 m (Mitte Juni ebenfalls in Hengelo) nun auch die WM-Limite über 10'000 m. Das bedeutet, dass er wie an der EM im vergangenen Jahr in Berlin einen Start über beide Distanzen ins Auge fassen kann.

Der Europarekordhalter über 10 km auf der Strasse und im Halbmarathon erbrachte damit den eindrücklichen Beweis, dass er nun auch auf der Bahn zu den Besten seines Fachs gehört. Mit seinem neuen Schweizer Rekord reihte er sich in der europäischen Allzeit-Bestenliste an 6. Position ein.

Gewonnen wurde der Wettkampf in Hengelo in 26:48,95 vom Äthiopier Hagos Gebrhiwet.