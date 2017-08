Damit trat Usain Bolt seinen Kritikern entgegen, die ihm an den Weltmeisterschaften in London bei seiner Aufgabe in der 4x100-m-Staffel in beinahe aussichtsloser Position Schauspielerei vorwarfen.

"Normalerweise veröffentliche ich meine Diagnosen nicht, aber leider habe ich Menschen gehört, die sich gefragt haben, ob ich wirklich verletzt bin. Ich habe meine Fans nie in irgendeiner Art und Weise betrogen, und mein grösster Wunsch war es, bei der WM ein letztes Mal für meine Fans zu laufen", schrieb der 30-Jährige.

Der Muskelfaserriss werde erst in drei Monaten ausgeheilt sein.