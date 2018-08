Die 27-jährige Doppel-Olympiasiegerin setzte sich von Rennbeginn weg an die Spitze und wies die Konkurrenz entsprechend klar in die Schranken. In 1:55,27 siegte Semenya mit über 2,5 Sekunden Vorsprung auf Ajee Wilson (1:57,86) aus den USA. Dritte wurde die Jamaikanerin Natoya Goule (1:58,49). Selina Büchel, die EM-Siebte von Berlin, beendete das Rennen in 2:00,64 Minuten auf dem 7. Platz.

Ärgern wird sich die jamaikanische Dreispringerin Shanieka Ricketts. Mit 14,55 m klassierte sie sich nur um 1 Zentimeter hinter der Siegerin Caterine Ibarguen - und kassierte deshalb satte 30'000 Franken weniger Preisgeld als die Kolumbianerin.