Der Schweizer Werner Günthör gewann 1987 in Rom mit 22,23 m seinen ersten von drei WM-Titeln. Diese Weite war bis am Samstagabend der Rekord an Weltmeisterschaften. Nun warfen gleich vier Athleten weiter, der Brasilianer Darlan Romani belegte mit 22,53 m lediglich den 4. Rang!

Die ersten drei trennte bloss ein Zentimeter. Kovacs siegte mit den im letzten Versuch geworfenen 22,91 m vor Landsmann Ryan Crouser und dem Neuseeländer Tomas Walsh, die jeweils auf 22,90 m kamen. Das Trio nimmt nun in der ewigen Bestenliste die Plätze 3 und 5 ein. Vor Kovacs liegen nun einzig noch der Amerikaner Randy Barnes (23,12) und der DDR-Athlet Ulf Timmermann (23,06), die ihre Bestwerte in den Jahren 1990 respektive 1988 erzielten. Die 22,91 m von Alessandro Andrei stammen aus dem Jahr 1987. Das unterstreicht die unfassbaren Resultate von Doha.

Kovacs, der in seiner Jugend American Football spielte, wurde zum zweiten Mal nach 2015 Weltmeister. Crouser holte zwar 2016 den Olympiasieg, den Sprung aufs WM-Podest schaffte er allerdings zum ersten Mal. Walsh reiste als Titelverteidiger nach Katar.

Hassan ist die erst Athletin, der an Weltmeisterschaften das Double 1500/10'000 m gelang. Die gebürtige Äthiopierin, die seit 2013 niederländische Staatsbürgerin ist, übernahm bereits nach 400 m die Führung und gab diese bis ins Ziel nicht mehr ab. Sie liess ihren Gegnerinnen auf der letzten Runde keine Chance und realisierte mit 3:51,95 Minuten die zweitbeste je gelaufene Zeit auf dieser Strecke. Den Weltrekord der Äthiopierin Genzebe Dibaba, erzielt im Juli 2015 in Monaco, verpasste sie um 1,88 Sekunden.

Hassan trainiert seit 2016 im Nike Oregon Project. Cheftrainer war dort der kürzlich von der amerikanischen Anti-Doping-Agentur (USADA) für vier Jahre gesperrte Alberto Salazar. Zwar ist gemäss der Aussage des USADA-Chefs Travis Tygart keiner der in Doha anwesenden Athlet und Athletinnen in diesen Fall verwickelt, dennoch stellen sich gerade wegen der Dominanz von Hassan Fragen. Die 26-Jährige selber sagte: Sie hätte nie gedacht, dass in dieser Gruppe etwas falsch laufe. Nie.