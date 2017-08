Hussein, der erst zum zweiten Mal in diesem Jahr unter der 49-Sekunden-Marke blieb, musste sich in einem Weltklassefeld nur Kyron McMaster (48,07) von den Britischen Jungfern-Inseln und dem norwegischen Weltmeister Karsten Warholm (48,22) geschlagen geben. Einmal mehr lief Hussein damit im Zürcher Letzigrund zu Hochform auf. 2014 gewann er hier EM-Gold, vor zwei Jahren siegte er bei Weltklasse Zürich.

Sprunger und Fontanive fast gleichauf

Für Lea Sprunger verlief der Auftritt im Zürcher Letzigrund derweil nicht ganz wie gewünscht. Die WM-Fünfte erreichte bei Weltklasse Zürich über 400 m Hürden den 3. Rang. In 54,66 Sekunden blieb Sprunger (COVA Nyon) 37 Hundertstelsekunden über ihrer in Lausanne aufgestellten persönlichen Bestleistung. Den angestrebten Sieg im Letzigrund verpasste die 27-jährige Waadtländerin deutlich. Die zweimalige tschechische Weltmeisterin Zuzana Hejnova siegte in 54,13 Sekunden vor der Dänin Sara Slott Petersen (54,35). Letztere hatte an den Weltmeisterschaften im Gegensatz zu Sprunger die Final-Qualifikation nicht geschafft.

Petra Fontanive verpasste in ihrem letzten grossen Rennen einen Podestplatz denkbar knapp. Die Zürcherin vom LAC TV Unterstrass, die in London die WM-Halbfinals erreicht hat, war lediglich eine Tausendstelsekunde langsamer als Sprunger.

Das Hürdenrennen der Frauen war im Letzigrund keine Diamond-League-Disziplin, sondern wurde zusätzlich ins Programm genommen.